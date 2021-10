Nuovi disordini che vedono coinvolte le tifoserie in Francia. Ieri sera, in occasione del delicato match tra Marsiglia e PSG, violenti scontri tra gli ultras locali e la polizia: come riferisce RMC Sport, otto agenti sono rimasti lievemente feriti (contusioni), mentre un commissario è stato colpito in faccia da una pietra e ha ricevuto una prognosi di sette giorni. Per i fatti, sono state arrestate 21 persone, ma sono in arrivo conseguenze anche per il club: si va verso un punto di penalizzazione per il Marsiglia, su cui pendeva una penalizzazione di un punto sospesa dopo i fatti accaduti durante la sfida con l'Angers. Mercoledì la decisione del comitato disciplinare della LFP, possibili anche chiusure parziali o totali del Velodrome.