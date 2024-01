Marsiglia: Renan Lodi in Arabia Saudita fa posto a Doig del Verona

Renan Lodi si appresta a lasciare il Marsiglia, che aspetta lo scozzese Doig in arrivo dal Verona. Il terzino sinistro brasiliano (classe 1998 ex Atletico Madrid, Nottingham Forest e Atletico Paranaense) è in trattativa con l'Al-Hilal. Il club dell'Arabia Saudita è pronto a investire circa 20 milioni di euro per il suo cartellino.