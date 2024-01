Marsiglia, rinforzo in fascia per Gattuso: scatto per Doig e sorpasso al Torino, le cifre

Redazione CM

Il Verona continua a vendere e dopo la cessione già impostata di Faraoni alla Fiorentina si avvicina sempre più l'addio di un altro protagonista della rosa a disposizione di Baroni. Si tratta di Josh Doig, terzino sinistro classe 2002 che ha trovato l'accordo con il Marsiglia di Gennaro Gattuso.



SORPASSO AL TORINO - Da tempo per il terzino svedese si era mosso il Torino che stava trattando con l'entourage del giocatore e con il Verona, ma negli ultimi 5 giorni si è fatto avanti il Marsiglia che oggi ha trovato l'accordo col giocatore sorpassando il club granata.



LE CIFRE - Con Doig il club francese ha trovato un accordo per un contratto fino al 30 giugno 2028 della durata di 4 anni e mezzo e ora manca solo l'intesa finale con il Verona per la cessione a titolo definitivo. L'offerta è di circa 5 milioni di euro e si sta lavorando soprattutto sulla parte dei bonus.