Il Marsiglia è finito nei guai con la UEFA per non aver rispettato il Fair Play Finanziario e ora si teme una dura presa di posizione nei confronti della formazione francese. Pochi minuti fa, sul proprio sito ufficiale, l’OM ha diramato un comunicato nel quale si difende dalle accuse. Eccolo di seguito, tradotto in italiano:



"L'Olympique de Marseille prende atto della decisione della camera investigativa di inoltrare il fascicolo del club alla camera di giudizio dell'organismo di controllo finanziario. Dall'inizio del progetto, l’OM non ha mai nascosto la necessità di investire massicciamente nel capitale del suo azionista per rilanciare il club e mostrare ancora una volta grandi ambizioni. Il club ha ora dato il via alla seconda fase del suo progetto, che rende la sostenibilità economica e il ritorno all'equilibrio finanziario un obiettivo essenziale. A tal fine, collabora in modo completo e trasparente con la UEFA e spera di essere trattato in modo equo nei confronti di altri club francesi ed europei. Questa decisione non altera in alcun modo la volontà del club e dei suoi azionisti di continuare a costruire un OM che sia sportivo ambizioso ed economicamente sostenibile”.