In prestito al Genoa, Kevin Strootman può tornare al Marsiglia al termine della stagione e Jorge Sampaoli è pronto ad accoglierlo: "Strootman e Radonjic? Guardiamo tutti i giocatori del club per valutare il profilo dei giocatori per la mia visione di gioco, quando arrivano alcuni giocatori possono adattarsi al nuovo metodo e altri no. Sì, stiamo seguendo i giocatori in prestito".