Nella lunga intervista a TVN, Alexis Sanchez è tornato sulle tante trattative che l'hanno riguardato in carriera: “Ero a un passo dal Manchester City. Parlavo con Guardiola ed era tutto pronto. Serviva solo che un giocatore dell'Arsenal che doveva andare via lo facesse effettivamente. Wenger però mi chiamò e mi disse che non mi sarei più mosso perché l'altro giocatore aveva rifiutato'. Il cileno scelse poi l'altro Manchester, lo United.