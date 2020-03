Intervistato a Le Phocèen Miladin Cipin, agente del difensore del Marsiglia Duje Caleta-Car, ha detto: "Ricordo quando si parlava del prezzo eccessivo del suo trasferimento all'OM, ma oggi data la sua giovane età e le cifre del mercato di oggi penso che il Marsiglia potrebbe facilmente ricavare da lui il doppio dei soldi spesi per acquistarlo". Il croato è sbarcato al Velodrome nel 2018 per circa 19 milioni di euro.