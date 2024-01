Marsiglia, sfuma Doig: UFFICIALE l'arrivo di Garcia

Un nuovo rinforzo per Rino Gattuso., nazionale svizzero che ha superato in giornata le visite mediche. Il terzino sinistro lascia così lo Young Boys, firmando un contratto di quattro anni; al club elvetico andranno tre milioni per il cartellino. Ulisses Garcia prenderà il posto di Renan Lodi, destinato al trasferimento in Arabia Saudita.