Communiqué Médical :



Suite à sa blessure survenue il y a 5 mois, le club et @FlorianThauvin ont décidé de procéder à une opération dans les jours qui viennent.



2019 finito per: come comunica il, l'eterno francese sarà presto operato per un problema alla caviglia risalente a quattro mesi e mezzo fa e sarà fermo fino alla sosta invernale.