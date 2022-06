Secondo i brasiliani di UOL Esporte, il nuovo direttore dell'Olympique Marsiglia Javier Ribalta ha messo nel mirino il gioiello dello Zenit San Pietroburgo Claudinho come pezzo pregiato della campagna acquisti estiva. Nonostante il brasiliano sia legato al suo club fino a giugno 2026, la complicata situazione in Russia a causa della guerra in Ucraina sta spingendo diversi calciatori stranieri a chiedere la cessione.