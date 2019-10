Andoni Zubizarreta, direttore sportivo del Marsiglia, parla di Achraf Hakimi, laterale di destra di proprietà del Real Madrid ma in prestito al Borussia Dodrmund: "Abbiamo parlato con lui, ma alla fine pensavamo fosse troppo giovane e che avrebbe avuto bisogno di molto tempo per imporsi in un campionato fisico come la Ligue 1" le sue parole a Phocéen. Su Hakimi c'è la Juve.