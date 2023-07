Il futuro di Alexis Sanchez resta in forte dubbio. Il Marsiglia ha infatti presentato una proposta contrattuale all'attaccante cileno che si era svincolato a fine stagione, ma finora non c'è stato modo di sbloccare l'affare. Il motivo non è di livello economico, ma, secondo As, progettuale. L'ex Inter ha infatti chiesto una squadra competitiva per vincere titoli e finora l'unico rinforzo arrivato in Francia è il centrocampista, anche lui transitato dalla Milano nerazzurra, Geoffrey Kondogbia.