A la suite des tests effectués ce lundi, aucun nouveau cas de #COVID19 n’a été révélé, mais les 3 cas suspects de dimanche ont été confirmés. @LFPfr. pic.twitter.com/jUU0uJL2wD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 18, 2020

Initialement prévu ce vendredi 21 août, le match de la première journée de @Ligue1UberEats entre l'@OM_Officiel et l'@ASSEofficiel est reporté au mercredi 16 ou jeudi 17 septembre 2020 #OMASSE https://t.co/63nK8teNLO — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) August 18, 2020

Venerdì alle 19. A dare la notizia è RMC Sport, a seguito dell'annuncio dello stesso Marsiglia di avere dei casi di coronavirus in campo:(che si aggiungono a un altro individuato qualche giorno prima). Per questo, riferisce l'emittente transalpina, la federazione francese si è convinta a rinviare la partita a data da destinarsi in virtù della regola, che prevede lo slittamento in caso di quattro o più giocatori risultati positivi ai tamponi, come appunto la squadra allenata da Villas Boas.- Dopo le indiscrezioni, arriva l'ufficialità da parte della LFP:. Il primo match della Ligue 1 2020/21 sarà dunque, in programma sabato 22 agosto alle 17.