Igor Tudor smentisce le voci di mercato su un suo possibile ritorno alla Juventus, dove prima ha giocato in difesa e poi ha fatto da vice ad Andrea Pirlo in panchina. L'allenatore croato del Marsiglia, 45 anni ex Verona, ha dichiarato in conferenza stampa: "Tante cose vengono totalmente inventate solto per attirare dei click, la verità è che io penso soltanto alla partita di domani".



Venerdì sera l'OM gioca in casa contro il Montpellier nell'anticipo che apre la 29esima giornata di campionato nella Ligue 1 francese. Il Marsiglia è secondo in classifica con 59 punti, 7 in meno del PSG.