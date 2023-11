Nuova vita per, che aveva già trovato da giorni l'accordo per gestire il mercato del Marsiglia ma ora è arrivato l'annuncio ufficiale del club: "L'Olympique Marsiglia informa che è stato raggiunto un accordo con Mehdi Benatia per ricoprire il ruolo di consulente sportivo. Passato per alcuni dei club più prestigiosi, tra cui Bayern Monaco e Juventus FC, Mehdi Benatia metterà a disposizione dell'OM la sua esperienza e conoscenza del calcio moderno"."In stretta collaborazione con Pablo Longoria, presidente del consiglio di amministrazione, e Stéphane Tessier, amministratore delegato,. Sempre in veste di consulente, parteciperà anche a missioni di rilevamento e scouting, insieme a Roberto Malfitano, promosso capo scouting della squadra professionistica".