Marsiglia, UFFICIALE: squalifica di 15 giornate per il presidente Longoria. Definì la Ligue 1: "Campionato corrotto"

AFP via Getty Images

Il presidente del, è stato sospeso dalla Ligue de Football Professionnel (LFP) con, in seguito allo sfogo ripreso dalle telecamere e trasmesso a mezzo tv nei corridoi dello stadio Abbé-Deschamps di Auxerre in una partita in cui la squadra diha subito una sconfitta per 3-0. La rabbia del numero uno dell'OM lo aveva portato a definire la Ligue 1 undopo una decisione dell'arbitrodi espellere Cornelius nella ripresa.Longoria non ha saputo trattenersi al momento dell'espulsione di Derek Cornelius al minuto 63' del secondo tempo e, nel tunnel dello stadio si è lasciato andare ad un impeto di rabbia con queste dichiarazioni ripetute a più riprese:

La sanzione ora è nota esospeso per il suo comportamento a bordo campo dello scorso 14 gennaio negli ottavi di finale della Coppa di Francia contro il Lille.Il presidente della commissione disciplinare, Sébastien Deneux, ha commentato così la sanzione: "Queste dichiarazioni, di grande gravità, vengono ripetute e spesso pronunciate durante le partite. Ledono la sincerità e l'integrità del corpo arbitrale. Su questo punto, la commissione intende ricordare fermamente che il rispetto per l'arbitro è un principio intangibile su cui non si può transigere. Queste parole danneggiano la sincerità del campionato francese. È una situazione storica. Il presidente dell'OM era già stato sanzionato questa stagione e aveva recentemente ricevuto un ammonimento dal consiglio nazionale dell'etica, ma evidentemente non è stato rispettato".