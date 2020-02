Ai microfoni di The Phoenician, l’ex leggenda del Marsiglia Chris Waddle ha avuto parole al miele per André Villas-Boas, attuale allenatore dei francesi: “E’ un allenatore giovane ma talentuoso che abbiamo imparato a conoscere nel calcio inglese. E’ sempre stato bravo anche ad attrarre giocatori, come ha fatto con Gonzalez e Rongier qui. Con lui la Champions per l’OM è diventata realtà”.