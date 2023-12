La panchina di Gennaro Gattuso a Marsiglia è stata fortemente in discussione, ma un "miracolo sportivo" secondo Le10Sport in Francia lo ha salvato. È stato il clamoroso fallo da rigore (poi segnato da Aubameyang) commesso dal portiere dell'Ajax nei minuti finali della gara di ritorno di Europa League e che ha trasformato un 3-3 da esonero in un 4-3 che ora ha rilanciato l'OM anche in campionato.