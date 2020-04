Il Marsiglia nelle scorse settimane ha messo a disposizione il Velodrome in caso di necessità per l’emergenza coronavirus. Ora, l’OM continua a lavorare nel sociale e, come comunicato ufficialmente, il club è pronto a mettere a disposizione le stanze del centro sportivo Commanderie alle donne vittime di violenza domestica: 46 stanze a disposizione, che possono ospitare 100 persone.