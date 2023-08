Jordan Veretout ha voluto mettere a tacere le voci di mercato che volevano il centrocampista tra gli obiettivi del Milan in caso di partenza di Rade Krunic. L'ex Roma e Fiorentina, attualmente al Marsiglia, ha ribadito in conferenza stampa il suo amore per il club francese: "Sono molto felice di essere all'OM, il più grande club di Francia. Per me non c'è nessun mercato. Dipende dal club, ma credo che tutti i giocatori qui siano concentrati solo sull'OM. Domani abbiamo una partita cruciale e siamo tutti uniti".