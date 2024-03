Marsiglia, Veretout su Gattuso: 'Grande uomo, l'esonero ci ha fatto male. Siamo responsabili'

Redazione CM

Non ce l'ha fatta, Gennaro Gattuso, a mantenere l'incarico di allenatore dell'Olympique Marsiglia, che si è affidato a Gasset per perseguire i propri obiettivi nella parte rimanente della stagione. La cacciata dell'allenatore ex Milan e Napoli, però, non ha lasciato indifferente lo spogliatoio, a nome del quale ha parlato in conferenza stampa il centrocampista francese Jordan Veretout, vecchia conoscenza di Fiorentina e Roma:



"Prima di essere un grande allenatore, è un grande uomo. Ci è stato vicino, nessuno può dire il contrario. Fa male perché quando arriva un esonero i primi responsabili siamo noi. Eravamo noi in campo e non siamo riusciti a vincere. So che si riprenderà e farà grandi cose. Oggi abbiamo un nuovo allenatore, che ha tutta la rosa a disposizione. I giocatori che sono partiti per la Coppa d'Africa ci sono mancati e ci sono stati anche molti infortuni. Tutto contro Gattuso".



GATTUSO CON IL MARSIGLIA - 5 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte con l'OM in campionato, dati a cui vanno aggiunti 3 vittorie, un pari e una sconfitta nel girone di Europa League e una vittoria e una sconfitta in Coppa di Francia. Totale: 9V, 8N e 7P in 29 gare, dal 27 settembre 2023 al 20 febbraio 2024, per una media punti di 1,46 a partita.