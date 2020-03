Intervenuto in conferenza stampa, André Villas-Boas ha parlato del suo futuro sulla panchina del Marsiglia: “Qui sto molto bene, al momento è difficile parlare del futuro. Ho un ottimo rapporto con tutti, ma ci sono alcune cose da chiarire. Siamo adulti e parleremo da tali quando sarà il momento. Non dobbiamo bruciare le tappe, quando saremo pronti ci siederemo a parlare di cosa potrebbe accadere il prossimo anno. Ma per il momento ho un contratto con l’OM”.