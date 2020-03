André Villas-Boas, allenatore del Marsiglia, ha parlato a Le Phoceen: "Gli assembramenti fuori dallo stadio non dovrebbero essere consentiti. Ieri ho visto una cosa assurda, per me è stato uno scandalo. Immaginate quanti sostenitori potrebbero pensare di venire a vedere OM--PSG a porte chiuse... Se prendiamo misure, dobbiamo andare fino in fondo".