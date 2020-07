L'NBA riparte questa notte e nella bolla di Orlando di Disney World andranno in scena in soli due mesi tutte le 88 partite rimanenti della stagione e i susseguenti playoff per concludere l'annata travagliata e stoppata a causa del coronavirus. Grande è l'hype per la lotta al titolo con gli appassionati della palla a spicchi in fremente attesa.



Fra questi ci sono anche due bellissime top model, che proprio nell'NBA hanno una passione in comune. Si tratta di Martha Hunt, ex-angelo di Victoria's Secert già più volte pizzicata accanto all'astro nascente Zion Williamson e Madi Teeuws, tifosissima dei Clippers. Anche loro sono pronte a ricominciare, fra uno scatto sexy e l'altro che vi mostriamo nella nostra gallery.