Anthony Martial ha qualche dubbio circa il suo futuro e si interroga circa la possibilità di lasciare il Manchester United. La scorsa estate il calciatore francese era stato richiesto da Walter Sabatini nell'ambito della trattativa che avrebbe potuto condurre Perisic alla corte di Mourinho, poi non se ne fece più niente. Proprio il tecnico portoghese, riportato dall'express, spiega come per lui sarà importante poter contare su Martial anche la prossima stagione: "È bello lavorare con calciatori come Mata, Sanchez e Martial, credo che li avremo per l'inizio della nuova stagione”. Una dichiarazione mirata probabilmente a togliere il calciatore dal mercato, ma l'ex Monaco continua a riflettere.