Martina Colombari, showgirl e moglie di Alessandro Costacurta, rivela a Sky Sport che l'ex difensore del Milan non ha mai tifato per i rossoneri: "Quando vivevo a Riccione con i miei, in casa c’erano solo due colori: bianco e nero. Mi è capitato anche di lavorare per la Juve e c’è sempre stato affetto. Billy ha giocato nel Milan, ma non credo abbia mai tifato Milan, neanche da bambino. Penso sia abbastanza neutro. Mio figlio prima tifava Inter, poi Milan… Diciamo che ama lo sport".