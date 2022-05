La sfida a distanza fra Milan e Inter per gli ultimi 90 minuti che possono valere uno scudetto si fa sempre più incandescente e, in attesa delle botte da Reggio Emilia e da San Siro anche sugli spalti virtuali dei social network l'attesa si fa bollente. E chi meglio di due tifosissime doc come la rossonera Martina Stetiarova e la nerazzurra Manuela Meleleo possono rendere bollente questa attesa? Eccole nella nostra gallery, chi vince lo scudetto social?