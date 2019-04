Martina Finocchio, pescarese di 22 anni, è una fotomodella e influencer. Su Instagram, Martina spopola con 340.000 followers, che non si perdono le sue foto e i suoi pronostici sui big match del calcio. L'ultimo, riguarda la partita delle 18 fra Juventus e Milan. Per quanto riguarda il match fra bianconeri e rossoneri, big match della 31esima giornata di Serie A, il pronostico è 1-1. Su Youtube, poi, Martina dispensa consigli sul sesso a circa 100.000 followers. In una recente intervista ad affaritaliani.it, la Finocchio ha spiegato così i motivi del suo successo: "Sicuramente la mia fisicità mi aiuta, riconosco che sono una bella ragazza. Ma io credo - e me lo dicono in molti - , perché sono sui social come sono nella mia vita vera e questo si vede di più sulle storie di Instagram. Non ho paura di dare la mia opinione anche se non è popolare e questo traspare e piace chi mi va a vedere".