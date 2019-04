È bastata una comparsata a Ciao Darwin per far esplodere il fenomeno Martina Fusco, 18enne verace napoletana che ha letteralmente rubato l'occhio e non solo nella puntata Davide contro Golia. Prima l'ovazione del pubblico, poi una frase "ironica e sensuale" sul lato b e infine la sfilata finale in cui, ovviamente il suo di lato b è stato protagonista.



"È meglio essere​ basse ma col c...o alto che alte, ma col c...o basso" ha dichiarato in studio per difendere la sua categoria. Lei che da poco è maggiorenne e che è già stata più volte vicina al mondo del pallone, come ospite in studio nelle tv locali durante le partite del Napoli. E su Instagram ha già confermato: "Non sono rifatta e mi rivedrete presto a Ciao Darwin". Il popolo del tubo catodico non aspetta altro, e se ve la siete persa eccola nella nostra gallery.