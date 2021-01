Nata a Legnano, in provincia di Lecco, il 19 novembre del 2000, Martina Vismara a soli 20 anni è una delle influencer italiane più seguite sui social. Il suo profilo Instagram ufficiale al momento può vantare un seguito di 3,4 milioni di followers. Oltre a IG, Martina spopola anche su Tik Tok e su Youtube, con il format "Lo bombi o lo passi?", nel quale la influencer apprezza o non apprezza dei personaggi famosi come potenziali partner. Fra le passioni della Vismara ci sono sicuramente la moda e la Juventus, della quale è una grande tifosa. Siete pronti ora ad ammirare le sue foto? Scatenatevi nella gallery.



