Gabriel Martinelli, giovane talento dell'Arsenal, potrebbe giocare con la nazionale italiana. Lo ha ammesso lo stesso giocatore, in un'intervista a Globo Esporte, in cui ha raccontato dei dubbi sulla scelta tra Italia e Brasile: "Non c'è ancora nessuna decisione definitiva ma, certamente, rappresentare il mio Paese è un privilegio che mi onorerebbe molto. Il Brasile resta un sogno, mi piacerebbe partecipare alle Olimpiadi".



SULLA SUA CRESCITA - "A volte è davvero difficile credere che tutto questo sia accaduto così in fretta, ma so che è reale e che, allo stesso tempo, si tratta di una grossa responsabilità".