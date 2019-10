Una semplice suggestione? Una provocazione? Può essere. Certamente l'ipotesi avanzata da Marca di unarriva in un momento piuttosto delicato per il centrocampista che alnon è mai stato così in discussione. Lo spagnolo fatica a trovare spazio negli 11 ditanto che, lo scorso weekend, è addirittura scoppiato in lacrime alla notizia che sarebbe rimasto in panchina (ancora una volta) contro l'Hoffenheim. Il giornale spagnolo si domanda se Martinez potrebbe trovare posto nell'Athletic in caso di un suo clamoroso ritorno. Nel 2012 il centrocampista classe '98 era passato in Baviera per 34 milioni di euro. Con il Bayern ha collezionato 219 presenze e 13 gol.