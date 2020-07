Lucas Martinez Quarta è pronto per un salto nel grande calcio europeo e , intervistato da Marca in Spagna, il difensore classe 1996 del River Plate e il cui contratto scadrà a giugno 2021, ha confermato l'interesse di club importanti come l'Inter per lui.



SOGNO L'EUROPA - "Il sogno di ogni calciatore è giocare in Europa e raggiungere la Nazionale, sarebbe bello fare questo salto. Sono tranquillo, dipenderà da molti fattori, ma se ne occupa il mio procuratore. A me non resta altro che allenarmi e farmi trovare pronto per ciò che arriverà".



L'INTER - "Inter e Valencia mi vogliono? Ho letto anche io queste voci, sono orgoglioso che queste squadre mi stiano osservando. La realtà è che oggi, a causa della pandemia, non si muoverà nulla fino a che le varie società conosceranno i loro budget".



ASPETTO - "Cerco di essere calmo e aspetto. Se arriverà un'offerta, il mio agente me lo dirà e la analizzeremo. Sono orgoglioso che squadre con quella storia mi abbiano notato. È un sogno giocatore in Europa, e ovviamente lo realizzerò se Dio vuole".