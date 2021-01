Il difensore argentino della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta ha parlato a La Nazione del discusso episodio del gol di Lukaku nei minuti finali dei supplementari di Coppa Italia contro l'Inter.



LA FOTO DEL GRAFFIO - "Ci tengo a fare una premessa: credevo che la foto servisse solo per documentare all’arbitro quello che era successo, non immaginavo che poi diventasse pubblica. Lukaku mi ha tirato indietro e mi ha lasciato un graffio sul collo".



VAR - "L’arbitro non ha visto e ci può stare, perché succedono tante cose in campo, ma sinceramente mi aspettavo che andasse e controllare l’azione al Var. Ho rivisto l’azione, le immagini confermano che Lukaku mi ha trattenuto prima di scattare. Era successa la stessa cosa a noi contro il Genoa e dopo aver rivisto l’azione hanno annullato il gol a Bonaventura, per questo sono rimasto stupito quando l’arbitro non ci ha ascoltato".