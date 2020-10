Colpo di mercato in Russia. Il Lada, club della seconda divisione russa e della città dedicata all'ex segretario del PCI, ha ingaggiato un giovane giocatore brasiliano, prelevandolo dal. Un colpo di mercato come un altro, sono tanti i talenti verdeoro sbocciati nell'est Europa, se non fosse che il nome del calciatore in questione sia...L'idolo, i balli per esultare dopo i suoi gol, la 10 sulle spalle, ilda bambino, l'Under 15 della, la foto con un giovane, ex compagno di Vinicius jr, il classe 2000 deve il suo nome alla passione politica dei propri genitori. Che ora vedranno il 20enne trasferirsi in Russia, in incrocio politico che rende affascinante il trasferimenti di"Il nomignolo Marx è più un abbreviativo di Marques, in omaggio a mio padre, Antonio Marques. Mia mamma conosceva bene la storia russa e le piaceva come suonava la combinazione con Lenin" le sue parole a ESPN qualche anno fa. "Io però non ne so nulla di politica, penso solo al pallone". Questo l'annuncio del club ieri: "Terzo straniero del club, ha firmato il suo primo contratto da pro con il Flamengo nel 2017. Ora contratto triennale per il 'rivoluzionario' arrivato a zero. Indosserà la maglia numero 15". E ora dovrà salvare il club, che lotta per non retrocedere.".