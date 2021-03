Marzo 2021 infetto,che ci apparve e fu tremendo. Marzo 2020 ci apparve irripetibile una volta fossimo riusciti a superarlo. Marzo 2021 è peggio. Quindi vite al chiuso per almeno tre settimane a partire da oggi. Vivere in Rosso in gran parte d'Italia: niente scuola, niente amici da vedere, parenti da andare a trovare, bar e ristoranti chiusi e negozi chiusi..., compresa Pasqua (nel fine settimana pasquale una visita a parenti o amici si può). Vite al chiuso fino a quando?Vite al chiuso, a meno che...L'unico a meno che è l'essere vaccinati, come collettività e come individuo.Policlinico di Genova, primo piano, Padiglione Maragliano, reparto in cui lavora una infermiera che ha rifiutato di vaccinarsi. Infermiera ora positiva al Covid, insieme a ricoverati cui forse l'ha trasmesso.Un po' più che discutibile, diciamo folle. L'infermiera che non ha voluto vaccinarsi non doveva restare operativa in ospedale e in reparto. Punto.Passare da 170 mila (attuali) vaccinazioni al giorno a mezzo milione al giorno. Vasto programma quello del governo. Metterei la firma su 350 mila. Il picco dell'ondata contagi di marzo tra sette giorni come calcola qualcuno e un picco intorno ai 35 mila contagi al giorno? Anche qui, firma da mettere.Erika Raballo è nata 25 anni fa ad Alba (Cuneo) e non fa né l'attrice né l'influencer e neanche vuol far la giornalista. Ha appena conseguito le "Ali d'oro". Fa parte della Marina Militare ed è la prima donna italiana pilota di velivoli d'attacco. Complimenti, top gun!Da Palermo arriva una strana storia, la riporta La Repubblica. Forse è solo inconsueta e per questo sembra strana. Comunque eccola qua: nei cimiteri della città non c'è più posto, i cadaveri dei defunti giacciono a lungo in deposito, i depositi si riempiono, allora il Comune paga le spese per chi sceglie la cremazione che avviene, non sappiamo perché ma una ragione ci sarà, in Calabria. E in questa storia Covid non c'entra.Sabato scorso, fila di romani in auto per il mare, sull'altra corsia un uomo di 64 anni ferma la sua Opel e scende. A raccogliere le banconote che gli sono violate via, forse per il finestrino aperto. Sono tante, non fa in tempo a raccoglierle, una 500 guidata da una donna di 84 anni lo prende in pieno. Mentre lui muore sull'asfalto, mentre arrivano i soccorsi, mentre molti guardano, qualcuno si mette in tasca le banconote e sparisce. Il Corriere della Sera li definisce "sciacalli". Sciacalli...gli animali della specie sciacalli non fanno così, solo gli uomini.