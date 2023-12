Nelle formazioni ufficiali di Bari-Südtirol non c'è Andrea Masiello. Ex di turno che non si è lasciato benissimo con i tifosi biancorossi: nel 2011 si fece un autogol contro il Lecce da capitano del Bari, ai pm confessò che lo fece per soldi. E fu vittima di pesanti minacce da parte dei baresi., e anche oggi il giocatore non ha preso parte alla trasferta per una decisione concordata col Südtirol.- In realtà Masiello pensava di dover saltare la partita per squalifica: il difensore è stato ammonito al minuto 92 dell'ultima partita con il Como e credeva che con quel cartellino giallo arrivasse lo stop per somma di ammonizioni;, perché risultava un'ammonizione contro la Feralipsalò nella seconda giornata ma quel giallo era stato dato a Kofler per proteste. Niente squalifica quindi, ma Masiello ha saltato ancora una volta la trasferta a Bari concordando la decisione col Südtirol.- Secondo alcune indiscrezioni, in realtà, la decisione di far evitare a Masiello la trasferta di Bari; Masiello infatti era svincolato e poteva firmare con un club anche a sessione chiusa. E nel contratto era stato già deciso che non avrebbe preso alle trasferte al San Nicola, come già successo l'anno scorso.