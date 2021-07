Salvatore Masiello, ex difensore tra le altre del Torino, parla a 1 Station Radio dell'ex Inter Antonio Conte: "L’Inter ha preso il miglior allenatore in quel momento in Italia, gli ha messo a disposizione un budget importante per il mercato ed hanno vinto. Quando prendi un tecnico di vertice, sai che la piazza è tranquilla, poi le annate negative capitano. Spalletti è un ottimo allenatore, ti garantisce le primissime posizioni e riesce a trasmettere la giusta tranquillità ai calciatori. I suoi ragazzi sanno sempre cosa fare. Sono i giocatori a scendere in campo, ma avere un buon tecnico semplifica le cose".