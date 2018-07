Andrea Masiello, difensore dell'Atalanta, ha parlato a Sky dopo il pareggio col Sarajevo: "Siamo partiti bene, abbiamo disputato un ottimo primo tempo contro una squadra che studiavamo da poco. Abbiamo chiuso 2-0 il primo tempo in modo meritato, poi nella ripresa ci sono stati questi due episodi sfortunati che hanno compromesso la partita. Ora dobbiamo restare coi piedi per terra e mantenere pazienza e fiducia".



Ora dovete vincere in trasferta.

"Bisognerà giocare la gara di ritorno con attenzione e calma. Sono fiducioso dopo una gara del genere perché in 60-70 minuti abbiamo creato tantissime palle gol, da domani dobbiamo iniziare a preparare la gara di ritorno".



C'è la possibilità che parti qualcuno?

"La società ha dimostrato grande affidamento e ha sempre pensato al bene della squadra e dei calciatori. Noi dobbiamo pensare al presente e qualche giocatore va recuperato, gli uomini che abbiamo sono di tutto rispetto e da parte mia c'è grande soddisfazione. Questa squadra è forte".



Il 26 dicembre affronterete la Juventus di Cristiano Ronaldo.

"E' arrivato un grande campione e sicuramente fa piacere a tutti affrontarlo. Quando arriverà il momento ci penseremo, se ci pensiamo da ora cominciano a venire i crampi".