Una rimonta incredibile, in un derby passato alla storia anche grazie alla famosa buca di Maspero!

L'ex granata, ai microfoni di Dazn, racconta un derby frapassato alla storia: "Dà fastidio il modo in cui si ricorda? Sì, ricordano quello e non del gran gol che ci fece pareggiare. E' una cosa che ogni tanto mi fa rosicare"."L'esultanza era quella di andare sotto la curva, c'erano i cartelloni pubblicitari e io ho girato largo dietro la bandierina e le telecamere probabilmente mi hanno perso e sono andati su Ferrante che si è fermato ad esultare. Non ci sono nelle riprese, ma rimarrà sempre nella mia mente l'esultanza, una cosa solo mia. Ma fu dura, venivamo da un periodo non positivo e quella per noi doveva essere la partita del rilancio, che metteva a tacere tutte le critiche e tutto quello che di negativo girava intorno a noi. Perdere il derby così per noi era la fine, e allora mi ricordo che io e Ferrante eravamo in panchina e ci siamo detti 'chissà cosa succede adesso'"."C'è questo lancio lungo e in area c'è la mischia e l'arbitro fischia il rigore per Salas e a quel punto io cerco con il piede di fare le buche sul dischetto, e lui ci mette comunque il pallone sopra, calcia con il collo del piede e la palla finisce in orbita. Da lì è nato questo momento particolare che porto dentro".