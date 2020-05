Sono passati ormai più di 6 anni dal tragico incidente sulla pista da sci di Maribel, per effetto del quale da allora l'ex campione di Formula Uno Micheal Schumacher si trova in coma farmacologico. Intervistato da Fox Sports, è tornato a parlarne l'ex compagno di scuderia alla Ferrari Felipe Massa: "So come sta Schumacher, abbiamo sempre avuto un rapporto molto stretto. Un po' meno con sua moglie Corinna, perché veniva raramente a vedere le gare dal vivo. La sua situazione è complicata. Ma rispetto la privacy e se la sua famiglia non vuole rilasciare notizie particolari sul suo stato di salute, perché dovrei farlo io? Sogno e prego ogni giorno che possa migliorare".



Sul figlio di Schumacher, Mick, che ha deciso di intraprendere la stessa carriera del padre: "Anche io sono padre e conosco il significato di un legame simile - spiega Massa -. Sarebbe bello rivedere Michael in un circuito specialmente ora che suo figlio corre. Potere incoraggiarlo, seguirlo, applaudirlo. Sarebbe magnifico".