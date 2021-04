A pochi minuti dalla gara contro il Genoa, il ds del Milan, Frederic Massara, è intervenuto a Dazn: "Questa partita ha una grande importanza, vogliamo tornare a vincere in casa, è qualcosa che manca da troppo tempo. Teniamo molto a questa gara".



SUL GESTO DI MANDZUKIC - "E' un gesto raro, di un calciatore che ha dimostrato valori etici e professionali di grande livello. E' molto rammaricato di non aver dato il suo contributo in campo, ma siamo convinti che nelle ultime 8 partite possa far vedere quanto è importante".



SUL RINNOVO DI IBRA - "Siamo fiduciosi di poter definire in via imminente un accordo con lui".



SUL RINNOVO DI DONNARUMMA - "Non ci sono novità, ma siamo sereni perché la società ha fatto la sua parte proponendo cifre importanti. Confidiamo che queste possano portare a un buon esito degli accordi".



SU SCAMACCA - "Il Milan ha già attaccanti molto forti, sono tanti i giovani che ambiscono a poter crescere da parte a Ibra. E' un ottimo giocatore, sta facendo vedere grandi cose, ma il suo percorso è ancora tutto da scrivere".