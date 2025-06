Massara: "La Roma non gioca la Champions da molto, ma non è il momento di proclami". E sul mercato...

ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club giallorosso e ha parlato del suo ritorno nella società in cui ha già avuto due esperienze nel corso della sua carriera da dirigente:- ". Alla Roma ho vissuto momenti significativi della mia carriera legandomi alla città e alla tradizione della società ma al di là del sentimento, non vedo l’ora di iniziare la sfida sportiva che attende tutti noi" ha detto il dirigente, ricordando le sue due parentesi nella Capitale.

- "nel voler regalare gioie al pubblico romanista, nel voler conquistare trofei e sono veramente molto determinati e dovremo lavorare sodo per non disattendere queste ambizioni" ha proseguito Massara, sulla proprietà americana.- Massara ritrova anche Ranieri, con cui aveva già lavorato nella sua seconda esperienza giallorossa: "Grande piacere ritrovare Ranieri, anche se in una nuova veste. È un grande piacere poter lavorare con lui nuovamente.I risultati che ha avuto sono stati straordinari e siamo convinti potrà dare una chiarissima identità alla nostra squadra e portare quello spirito che cerchiamo tutti quanti".

- "La rosa è di valore, come dimostrato nella seconda parte della stagione. Ci sono molti giocatori forti e siamo convinti di poter costruire una squadra ancora più forte. Siamo tutti a conoscenza che ci sono paletti stringenti da rispettare con il fair-play finanziario.. Ricercheremo giocatori utili, funzionari e forti per crescere in questi anni." ha concluso Frederic Massara.