Nello zapping in tv è toccato ancora una volta a Barbara D'Urso, protagonista della serata di ieri a LIVE, non è la D'Urso aprire l'ennesima pagina virale del suo programma. La nota conduttrice è stata al centro di un curioso siparietto con Massimo Boldi, uno degli ospiti. “ha detto l’attore. La conduttrice ha risposto: "Certo che mi ricordo. Ma se lo raccontiamo ci prendono per pazzi. Massimo, ma cosa c’entra con quello di cui stiamo parlando? Facciamo che questa cosa resta tra noi due, ok? Che poi domani scrivono ‘Barbara d’Urso ha avvistato gli alieni’".Rivelazioni anche per Ignazio Moser in collegamento con Storie Italiane: "Uno dei lati positivi della quarantena è passare tanto tempo con papà anche se mi sta portando a lavorare. In questo periodo stiamo cercando di ottimizzare questi giorni rinchiusi visto che abbiamo la possibilità di passare dei giorni all’aperto, ma mi sgrida sempre e non mi lascia mai tranquillo ma stiamo passando delle belle giornate.. Cecilia mi fa lavorare in casa, papà in campagna, alla fine quello a cui va peggio sono io". La Rodriguez in questi giorni si è dilettata a tagliare la legna, ma Francesco ha subito puntualizzato: “è meglio che non lo faccia, se si sbaglia ci si fa male eh?”.