Massimo Mauro, ex ala della Juventus, ha parlato sulle pagine de Il Corriere dello Sport della corsa scudetto e non solo: "Lo United ha indicato a Napoli e Inter come battere la Juve? Macché. Due disattenzioni si possono fare e sconfitte così, dopo aver dominato il match, sono salutari: vista la prestazione, questi KO non intaccano l’autostima e anzi fanno trovare motivazioni. Chance per lo scudetto? Secondo me tra la rosa della Juventus e quella delle altre c’è una differenza di 10 punti. A Torino non si accontentano mai. Finale scontato? Il Napoli sta facendo cose straordinarie e gli auguro di continuare, l’Inter si è ripresa bene ed è forte ma la Juve fa pochi errori. Secondo me finirà come gli ultimi sette anni".