3x1.Dopo Bologna, Firenze e Senigallia (Ancona), ieri sera hanno "spaccato" in un. Le ultime tre date sono a Modugno (Bari, 16 novembre), Venaria Reale (Torino, 21 novembre) e Padova (6 dicembre). Insieme hanno da poco inciso il singolo "".nel 2014 a 22 anni, il classe 1992 di Brebbia in provincia di Varese (dove si è trasferito all'età di 17 anni da Catania) ha sfogato tutta la propria rabbia nel suoper pubblico, critica e colleghi.(assente ieri) ha sentenziato: "Massimo Pericolo ha cagato a casa mia comea casa di Chunk nei Goonies eDopo pochi mesi è già uscita una riedizione del suo primo disco in digitale, CD e vinile. Oltre alla droga e al carcere, altri temi ricorrenti sono l'amicizia, la vita in provincia, la povertà, la depressione, l'avversione alle forze dell'ordine e la sfiducia nelle istituzioni. Come ha spiegato in un'intervista televisiva a Daria Bignardi,come canzone che vorrebbero sentire allo stadio dopo i gol. Nel testo c'è anche un richiamo a sfondo calcistico: "".In carcere accusati per droga erano finiti anche delle vecchie conoscenze della Serie A come il centrocampista colombiano(ex Napoli) e l'attaccante italiano(ex Juve).Massimo Pericolo ha parlato di calcio in un'intervista alla Gazzetta dello Sport:, poi crescendo non ho più seguito molto. Però il tifo è una fede, ti aiuta ad andare avanti nella vita perché sai che le partite ci saranno sempre. All'inizioIn quest'anno pazzesco mi è successo di tutto, ma non sono cambiato. La differenza è che ora mi mantengo facendo ciò che amo. Tanti dicono che i soldi non fanno la felicità, ma tutti sono felici di averli.Il calcio è in tv, il rap sui social e quindi più sotto l'occhio dei giovani. Che vedono ragazzi come loro passare dal nulla all'avere tutto, chi non lo vorrebbe? Per giocare a calcio basta un pallone, per iniziare a fare il rapper aprire un canale su Youtube. Se poi hai talento e ti impegni, allora arrivi.