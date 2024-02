Mastantuono batte anche Saviola: 16 anni e 177 giorni, il gol più giovane della storia del River Plate

Redazione CM

Il 3-0 del River Plate all'Excursionistas in Copa Argentina è passato alla storia: non tanto per il punteggio o per l'avversario, nulla di speciale per i Millonarios, quanto per l'età del marcatore del secondo gol: 16 anni e 177 giorni per Franco Mastantuono, trequartista, ala o centrocampista di destra che ha stabilito il nuovo record come giocatore più giovane di sempre ad andare a segno con la maglia del River, battendo l'ex Verona Javier Saviola, El Conejo, 16 anni e 311 giorni. .



CHI E' MASTANTUONO - Quattro presenze in stagione, le prime tre le ha messe insieme in Copa de la Liga, Mastantuono è un mancino interessantissimo che il River Plate ha subito provveduto a blindare con un contratto fino al 31 dicembre 2025 (quindi occhio per la sessione invernale 2024-25), clausola rescissoria di 30 milioni che si alza a 35 negli ultimi 10 giorni. E' uno dei leader della Nazionale Under 17 che ha chiuso quarta ai Mondiali vinti dalla Germania, che l'ha battuta solo ai rigori. Ha già all'attivo una convocazione con l'Under 20 di Javier Mascherano. “Al River ho sempre guardato Nacho Fernández, mi sembra un giocatore molto completo, cerco anche di copiare i movimenti di Matías Suárez e Julián Álvarez", ha dichiarato. "E guardo sempre Messi, che è il mio idolo, vedo cosa fa, come pensa e come si muove. Penso che sia di gran lunga il migliore al mondo. Mi piace anche guardare Neymar e Phil Foden".