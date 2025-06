C’è un talento che molti addetti ai lavori considerano la risposta sudamericana a Lamine Yamal: si tratta di Franco Mastantuono. Nato nel 2007, come la stella del Barcellona, è diventato nella partita contro il Cile il più giovane esordiente a indossare la maglia dell’Argentina in una partita ufficiale. Il Real Madrid è in pole position per portare il trequartista in Europa: la volontà del giocatore è quella di firmare coi blancos, ma ancora non è stato trovato l’accordo con il River Plate.



TRATTATIVA IN DISCESA - Dal "Monumental" al "Bernabeu", il destino di Mastantuono sembra scritto: Florentino Perez, presidente delle merengues, ha inviato a Buenos Aires Juan Calafat, responsabile dello scouting noto per aver portato al Real Madrid talenti come Vinicius o Rodrygo. Anche Xabi Alonso si è mosso chiamando personalmente l’argentino. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 45 milioni di dollari più 10 di bonus, ma il Real Madrid vorrebbe trovare un accordo con il River Plate per non pagare l’intera cifra in un'unica soluzione. Dal "Monumental" al "Bernabeu", il destino di Mastantuono sembra scritto:, presidente delle merengues, ha inviato a Buenos Aires, responsabile dello scouting noto per aver portato al Real Madrid talenti come. Anchesi è mosso chiamando personalmente l’argentino. Nel suo contratto è presente una clausola rescissoria da 45 milioni di dollari più 10 di bonus, ma il Real Madrid vorrebbe trovare un accordo con il River Plate per non pagare l’intera cifra in un'unica soluzione.

IL NODO MONDIALE PER CLUB - Mastantuono compirà 18 anni il 14 agosto e da regolamento non potrebbe ancora sbarcare in Europa. Non è da escludere però che il trequartista arrivi alle merengues prima del Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al 13 luglio. Secondo Marca, il Real Madrid ha avviato una richiesta alla Fifa, sfruttando la doppia cittadinanza di Mastantuono: oltre al passaporto argentino, il talento possiede anche quello italiano. Il River Plate vorrebbe tenerlo fino a fine novembre, nella speranza di raggiungere la finale della Copa Libertadores. In questo modo potrebbe schierarlo anche contro l'Inter nella fase a gironi del Mondiale per Club.