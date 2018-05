La Cataliotti Sport Production srl propone un nuovo ed esclusivo evento formativo nei giorni 6-7-8-9-10 giugno: SHORT MASTER FOOTBALL MANAGEMENT & MENTAL COACHING!

Lo SHORT MASTER si terrà a Milano Marittima presso il magnifico Hotel 4 stelle superior Embassy & Boston situato direttamente sul mare.

L’obiettivo perseguito attraverso lo SHORT MASTER FOOTBALL MANAGEMENT & MENTAL COACHING è quello di formare una nuova figura professionale (il FOOTBALL MANAGER & MENTAL COACH) che sappia mettersi al servizio del calciatore professionista con competenze di alto livello, manageriali e di coaching sportivo.

Ideatori e docenti principali di questo SHORT MASTER, unico nel panorama formativo nazionale, sono:

SANDRO CORAPI: Mental coach specializzato nei settori business, life e sport. Ha raggiunto successi in tutti i settori in cui ha lavorato, fino ad arrivare a quelli in ambito calcistico, come la conquista della Coppa Italia 2013 da mental coach ufficiale della Società Sportiva Lazio.

Ha collaborato con sportivi del calibro di Miroslav Klose, Antonio Candreva, Anderson Hernanes, Baldé Diao Keita, Federico Marchetti, Luca Mazzitelli e molti altri ancora. E’ presidente e fondatore della Corapi Coaching Academy e dell’International Mental Coach Association, con le quali intende diffondere la cultura dell’atteggiamento mentale positivo.

Ecco i temi che saranno trattati da Sandro Corapi:

BASI DEL COACHING CALCISTICO

POTENZA DELLA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE NEL COACHING CALCISTICO

SGRETOLARE LE CONVINZIONI E LE CREDENZE DEPOTENZIANTI

COME STABILIRE E RAGGIUNGERE UN OBIETTIVO

COME STRASFORMARE IL DISTRESS NEGATIVO IN EUSTRESS POSITIVO

LE 4 FASI DELL’APPRENDIMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE CALCISTICA

LA RESPIRAZIONE COME ELEMENTO DI RIGENERAZIONE PSICO-FISICA

DESTRUTTURAZIONE DEI PENSIERI DEPOTENZIANTI

COME CREARE LA MENTALITA’ VINCENTE

COME CREARE UN AMBIENTE PERFORMANTE

IL POTERE DELLE MOTIVAZIONI ENDOGENE ED ESOGENE

JEAN-CHRISTOPHE CATALIOTTI, avvocato, esperto di diritto sportivo e degli aspetti economico-aziendali legati al mondo del calcio, svolge dal 2001 l’attività di procuratore e di manager calcistico. Si occupa di offrire ai calciatori professionisti servizi manageriali inerenti la loro gestione a 360°.

Con Mursia ha pubblicato, insieme a Luca Talotta, I segreti dell’agente dei calciatori (2013), con Livio Sgarbi, Manuale per la gestione dei giovani calciatori (2014), con Tommaso Fabretti, Il business nel pallone (2015), Mollo tutto e divento procuratore sportivo (2015), I segreti dell’osservatore di calcio (2017), Procuratore Sportivo. Il manuale per saperne di più (2018). E’, infine, editorialista del sito di calciomercato.com con la rubrica “Lettere a un procuratore”.

LA FIGURA DEL PROCURATORE SPORTIVO

COME SI DIVENTA PROCURATORI SPORTIVI

IL CONSULENTE DEL GIOVANE CALCIATORE

L’ASSISTENZA CONTRATTUALE AL CALCIATORE PROFESSIONISTA

BASI DEL MANAGEMENT SPORTIVO

LA FIGURA DEL MANAGER CALCISTICO

COME CREARE UN’AGENZIA DI MANAGEMENT CALCISTICO

I COLLABORATORI DEL MANAGER

LA GESTIONE DELL’IMMAGINE DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA

LA GESTIONE E LA TUTELA DEL PATRIMONIO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA

LA COMUNICAZIONE TRA IL MANAGER E IL GIOVANE CALCIATORE

L’ASSISTENZA ASSICURATIVA, LEGALE E FISCALE

INTERVERRANNO DIVERSI OSPITI TRA CUI UN CALCIATORE DI SERIE A ATTUALMENTE IN ATTIVITA’ NEL NOSTRO CAMPIONATO che testimonierà la sua esperienza di collaborazione con il Mental Coach Sandro Corapi!

Solo 15 i posti a disposizione per imparare i segreti del FOOTBALL MANAGER & MENTAL COACH, nuova figura professionale che può aprire interessanti sbocchi professionali nel mondo del calcio!

