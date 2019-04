Questa sera andrà in scena la finale della gara di cucina più blasonata della tv italiana. A partire dalle 21.15 Gloria, Alessandro, Gilberto e Valeria, i 4 cuochi amatoriali rimasti in gara si daranno battaglia suon di piatti nella finalissima dell'ottava edizione di Masterchef Italia.



A prendere la decisione su chi sarà il vincitore ci saranno, come sempre i 4 giudici: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e la new entry Giorgio Locatelli autentica star italiana d'esportazione nella cucina londinese. Tutti sono legatissimi non solo alla cucina, ma anche al mondo del calcio e se ancora non sapremo chi vincerà la competizione abbiamo un club che vince nel confronto diretto fra gli chef.



Bruno Barbieri è un noto tifoso interista e da sempre non nasconde la sua passione. Stesso discorso vale per Antonino Cannavacciuolo napoletano verace innamorato di Maradona. Joe Bastianich è invece tifoso della Juventus con cui collabora anche in attività commerciali. Il punto decisivo lo segna però proprio Giorgio Locatelli che recentemente ha svelato come il suo club preferito sia l'Arsenal ma che, fra i club italiani, adori proprio il Napoli. Due passioni che si scontreranno settimana prossima nello scontro diretto dei quarti di Europa League. Chi vincerà? La finale di Masterchef darà il primo responso.